विश्वकर्मा पूजाः 16.4 लाख श्रमिकों के खातों में 802.46 करोड़ रुपये स्थानांतरित, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक श्रमिक को ₹5,000 की सहायता

Vishwakarma Puja: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एक वार्षिक योजना के तहत 16.4 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में लगभग 802 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने की घोषणा की।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। वह लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, जिसका लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माण मजदूरों को खुश कर दिया है। बुधवार को पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर नीतीश सरकार ने राज्य के 16.4 लाख श्रमिकों को बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के कामगारों के लिए ‘वार्षिक वस्त्र सहायता योजना’ के तहत 802 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है। यह घोषणा विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर की गई, जो राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है।

 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1,604,929 निर्माण श्रमिकों के खातों में कुल ₹8,02,46,45,000 की राशि सीधे भेजी जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को ₹5,000 की सहायता राशि प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता राशि श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दी जा रही है। उन्होंने इसी दिन ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल के लॉन्च की भी जानकारी दी। संयोग से आज ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन भी है।

नीतीश कुमार ने दोहराया कि उनकी सरकार समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि राज्य की प्रगति में कामगारों का योगदान अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं।

इससे श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा और वे राज्य के विकास में और अधिक उत्साह से भाग ले सकेंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में जमा होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी खत्म हो गई है, जिससे वास्तविक हकदारों तक लाभ पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि यह धनराशि नवरात्रि से पहले मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, ‘‘आज विश्वकर्मा पूजा है, जो इस सृष्टि के दिव्य शिल्पकार माने जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। वह देश और जनता के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ बिना रुके, बिना थके लगातार कार्य कर रहे हैं।" नीतीश कुमार ने कहा, "यह सुखद संयोग है कि आज बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिकों के खातों में पांच हजार रुपये की सहायता राशि भी स्थानांतरित की जा रही है।" 

