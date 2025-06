गंभीरता से विचार करेंगे?, 'निष्पक्ष सुनवाई' की उम्मीद के बीच भारत लौटने पर बोले विजय माल्या, देखिए वीडियो

Highlights बैंकों ने 6,203 करोड़ रुपये के कर्ज के बदले 14,100 करोड़ रुपये वसूले हैं। माल्या ने दिसंबर 2024 और पिछले फरवरी में भी इसी तरह के दावे किए थे। सबूत मेरे यूके (यूनाइटेड किंगडम) दिवाला निरस्त करने के आवेदन में है।

नई दिल्लीः भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे शराब कारोबारी विजय माल्या ने गुरुवार को कहा कि वह देश लौटने पर "गंभीरता से विचार" करेंगे। लेकिन केवल तभी जब उन्हें भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी जाए। अगर मुझे भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का उचित आश्वासन मिलता है, तो मैं इसके बारे में (भारत लौटने पर) गंभीरता से विचार करूंगा। माल्या ने भारतीय कंटेंट क्रिएटर राज शमनी के साथ पॉडकास्ट बातचीत के दौरान कहा कि रुख में संभावित बदलाव का संकेत देता है।

भारत में "भगोड़ा" और "चोर" के रूप में टैग किए जाने पर माल्या ने कहा कि आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं भागा नहीं था। ठीक है कि मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा जो मुझे लगता है कि वैध हैं... इसलिए यदि आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं, तो कहें, लेकिन 'चोर' (चोर) कहां से आ रहा है... 'चोरी' (चोरी) कहां से आ रही है?

Thank you Harsh. The Union Finance Ministry has confirmed in writing that Banks have recovered Rs 14,100 crores from me against a DRT judgement debt of Rs 6,203 crores. Why the blatant discrimination ?