Spain and Dubai Tour: स्पेन और दुबई की 11 दिवसीय यात्रा पर सीएम बनर्जी रवाना, ‘बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट’ में लेंगी भाग, जानें शेयडूल, देखें वीडियो

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिन विदेश में रहेंगी। ममता ने कहा कि मैं पांच साल बाद (विदेश यात्रा पर) जा रही हूं। स्पेन और दुबई का एक दिवसीय दौरा। सीएम ममता इस दौरान कई फुटबॉल क्लब भी जा सकती हैं। बिजनेस के साथ-साथ कई क्षेत्र का भी दौरा करेंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन और दुबई की 11 दिवसीय यात्रा के लिए मंगलवार सुबह रवाना हो गईं। इस दौरान वह राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। बनर्जी ने सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान भरी।

बनर्जी संपर्क उड़ान की अनुपलब्धता के कारण रात में दुबई में ही रहेंगी और अगले दिन स्पेन की राजधानी मैड्रिड के लिए रवाना होंगी। उन्होंने राज्य सचिववालय ‘नबन्ना’ में मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘हम तीन दिन तक मैड्रिड में रहेंगे। इस दौरान हम एक वाणिज्यिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और अनिवासी बंगालियों से मिलेंगे।

VIDEO | "I am going (for a foreign visit) after five years. Spain had participated in our film festivals, and was also the theme country of this year's International Kolkata Book Fair," says West Bengal CM Mamata Banerjee as she leaves for an 11-day tour of Spain and Dubai. pic.twitter.com/1nZzV527fW