वसई-विरार निकाय चुनाव: 15 जनवरी को होटल बिल पर 15 प्रतिशत, ऑटो रिक्शा और बस टिकटों पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट?, मतदाता को विशेष तोहफा

Highlights Vasai-Virar civic elections: लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने की अपील की। Vasai-Virar civic elections: होटल बिल पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। Vasai-Virar civic elections: बस किराए में विशेष छूट देने का फैसला किया है।

Vasai: वसई विरार महानगरपालिका (वीवीएमसी) के 15 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के इरादे से उन्हें होटल बिल, ऑटो रिक्शा किराए और बस टिकटों पर विशेष छूट देने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वीवीएमसी के आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार को स्थानीय होटल एसोसिएशन, रिक्शा यूनियन और नागरिक परिवहन सेवा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयुक्त ने चुनावों को ‘लोकतंत्र का त्योहार’ बताते हुए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में मतदान के दिन मतदाताओं को प्रोत्साहन देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने की अपील की।

नगर निकाय की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक आयुक्त की अपील पर स्थानीय होटल एसोसिएशन ने घोषणा की कि वह मतदान करने वालों को होटल बिल पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। शहर के ऑटो रिक्शा संघ ने घोषणा की है कि मतदान के दिन मतदाताओं को परिवहन किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

विज्ञप्ति के मुताबिक महानगर परिवहन विभाग ने मतदाताओं के लिए बस किराए में विशेष छूट देने का फैसला किया है। इसमें के मुताबिक स्थानीय हेयरड्रेसिंग सैलून एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे मतदान के दिन मतदाताओं को सेवाओं पर विशेष छूट प्रदान करेंगे।

Web Title: Vasai-Virar civic elections 15 percent discount hotel bills 50 percent special discount auto rickshaw and bus tickets on January 15 special gift to voters