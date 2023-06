Vande Bharat Express: पांच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी, जानें शेड्यूल, किराया, टाइम टेबल, रूट और अन्य महत्वपूर्ण बातें

Highlights मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र को राज्य के मध्य हिस्से से जोड़ेगी। भेड़ाघाट, पचमढ़ी, सतपुड़ा आदि पर्यटन स्थलों की ओर आवाजाही सुलभ होगी। खजुराहो, पन्ना जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को लाभ मिलेगा।

Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल से पांच नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पहला ऐसा उदाहरण है, जब एक ही दिन में पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। दो वंदे भारत ट्रेनों को प्रत्यक्ष तौर पर और तीन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with school students onboard the Vande Bharat train at Rani Kamlapati railway station in Bhopal, Madhya Pradesh pic.twitter.com/YkEtTdm8R3 — ANI (@ANI) June 27, 2023

इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य उपस्थित थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में सुधार करना है।

#WATCH | Madhya Pradesh: Prime Minister Narendra Modi to interact with more than 3,000 BJP booth workers, via video conferencing from Bhopal today pic.twitter.com/iswDqwOku5 — ANI (@ANI) June 27, 2023

पांच नई वंदे भारत एक्सप्रेसः

1ः रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस

2ः खजुराहो-भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस

3ः मडगांव (गोवा)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस

4ः धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस

5ः हटिया-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस।

नई वंदे भारत ट्रेन रूटः

1ः मुंबई-गोवाः मुंबई-गोवा मार्ग शुरू किए जाने वाले पांच नए मार्गों में से एक है। इससे पहले ओडिशा में हुए दुखद रेल हादसे के कारण इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ रद्द कर दिया गया था।

2ः बेंगलुरु-हुबली-धारवाड़ः बेंगलुरु-हुबली-धारवाड़ मार्ग वंदे भारत नेटवर्क का एक और विस्तार है। यह ट्रेन व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ दोनों शहरों के बीच आसान और तेज़ कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। यह कर्नाटक के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है।

3ः पटना-रांचीः पटना-रांची मार्ग दोनों शहरों के बीच पहला सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन कनेक्शन है। वंदे भारत ट्रेन यात्रा के समय को काफी कम कर देगी, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ होगा।

4ः भोपाल-इंदौरः भोपाल-इंदौर वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश के दो सबसे अधिक आबादी वाले शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। इस लॉन्च से क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

5ः भोपाल-जबलपुरः भोपाल-जबलपुर एक और मार्ग भोपाल-जबलपुर शुरू किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच आने-जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक वरदान के रूप में काम करेगा।

मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस: ​​ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 5.25 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 1.15 बजे मडगांव पहुंचेगी। ट्रेन उसी दिन दोपहर 2.35 बजे मडगांव से रवाना होगी और रात 10.25 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी। इसके सात स्टेशनों पर रुकने की संभावना है: दादर, ठाणे, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकावली और थिविम।

16 मई को सीएसएमटी और मडगांव के बीच परीक्षण के दौरान ट्रेन ने लगभग सात घंटे में दूरी तय की। ​​टिकट की कीमत मुंबई-गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस की आधिकारिक टिकट कीमत की घोषणा अभी बाकी है। हालांकि, उम्मीद है कि टिकट की कीमत 1,400 रुपये के आसपास होगी। ट्रेन की अलग-अलग श्रेणी को देखते हुए टिकट की कीमत बदल सकती है।

बेंगलुरु-हुबली-धारवाड़ः सेमी-हाई-स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलुरु से हुबली-धारवाड़ के जुड़वां शहर तक 490 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे और 13 मिनट में तय करेगी। यह 78.82 किमी प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा तय करेगी। पहले, बेंगलुरु से धारवाड़ तक की यात्रा लगभग 7 घंटे की थी। वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5:45 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी और 11:58 बजे धारवाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेसः ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह सुबह 7 बजे पटना जंक्शन से खुलेगी और दोपहर 1 बजे तक रांची स्टेशन पहुंचेगी और उसके बाद दोपहर 1:20 बजे हटिया स्टेशन पहुंचेगी। हटिया से दोपहर 3:55 बजे रवाना होगी, शाम 4:15 बजे रांची स्टेशन पहुंचेगी और रात 10:10 बजे अंतिम गंतव्य- पटना जंक्शन पहुंचेगी।

यात्रा की अवधि वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना-रांची-हटिया का रूट तय करने में साढ़े छह घंटे लगेंगे। यात्रा की कुल दूरी 385 किलोमीटर है। ट्रेन की औसत गति 61 किमी प्रति घंटा होगी। संभावित किराया 2174 रुपये (यदि खानपान शामिल है) और सामान्य कोच के लिए 1245 रुपये (खानपान शामिल है) बताया गया है। किराये को लेकर अंतिम घोषणा का इंतजार है।

भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेसः सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन द्वारा 218 किलोमीटर की यात्रा तीन घंटे से भी कम समय में पूरी करने की उम्मीद है। भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया एसी चेयर कार के लिए 950 रुपये और एक्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 1525 रुपये प्रति यात्री निर्धारित है।

मडगांव (गोवा)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहरों धारवाड़, हुबली और दावणगेरे को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी।

रांची के हटिया से बिहार के पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत होगी। पीएमओ ने कहा कि पटना और रांची के बीच संपर्क बढ़ाने वाली यह ट्रेन पर्यटकों, छात्रों और व्यवसाइयों के लिए वरदान साबित होगी। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री ने यहां एक वंदे भारत ट्रेन में सवार कुछ छात्रों और ट्रेन कर्मियों से बातचीत की।

#WATCH | Madhya Pradesh: PM Narendra Modi flagged off five Vande Bharat trains from Rani Kamlapati Railway Station in Bhopal.



Vande Bharat trains that have been flagged off today are-Bhopal (Rani Kamalapati)-Indore Vande Bharat Express; Bhopal (Rani Kamalapati)-Jabalpur Vande… pic.twitter.com/JtF776iWyl — ANI (@ANI) June 27, 2023

इससे पहले प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, संगठन प्रभारी मुरलीधर राव और भोपाल की महापौर मालती राय सहित अन्य लोगों ने हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया।

