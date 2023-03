Uttarakhand Budget 2023: 77407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश, हेल्थ, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर फोकस, जानें मुख्य बातें

Highlights राजकोषीय घाटा 9,046 करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया है। बजट में मानव पूंजी और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के बीच समन्वय पर ध्यान दिया गया है।

Uttarakhand Budget 2023: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

In the presence of CM Pushkar Singh Dhami, Finance Minister Premchand Aggarwal presented a budget of total income expenditure of Rs 77,407 crores for the financial year 2023-24.