डोनाल्ड ट्रंप से रार और भारत में प्यार?, एलन मस्क की स्टारलिंक को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस मिला

Highlights आवेदन करने के 15-20 दिनों में परीक्षण स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि स्टारलिंक को लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

नई दिल्लीः उद्योगपति एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह संचार (सैटकॉम) सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। स्टारलिंक दूरसंचार विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी है। सूत्रों ने बताया कि स्टारलिंक को लाइसेंस प्राप्त हुआ है। उन्हें इसके लिए आवेदन करने के 15-20 दिनों में परीक्षण स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा।

VIDEO | Tesla CEO Elon Musk's father Errol Musk reaches Delhi Airport. Errol Musk arrived in India on June 1 and stayed until June 6.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/6mK1yh1Kct