अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेल के सीईओ से इस्तीफा मांगा, चीन संबंधों पर विवाद का आरोप लगाया

न्यूयार्कः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन से 'तत्काल' इस्तीफ़ा देने की मांग की। यह टिप्पणी टैन के चीन के साथ संबंधों को लेकर हितों के टकराव के आरोपों के बीच आई है। उन्होंने लिखा, "इंटेल के सीईओ बेहद उलझन में हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस समस्या का कोई और समाधान नहीं है। इस समस्या पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!" टैन ऐसे समय में इंटेल को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब सरकार अमेरिकी चिप उद्योग को मज़बूत करने पर ज़ोर दे रही है। सिर्फ़ छह महीने पहले ही ट्रंप प्रशासन कथित तौर पर इंटेल के कारखानों को चलाने के लिए ताइवान की TSMC के साथ एक समझौता करने की कोशिश कर रहा था।

यह मांग सीनेटर टॉम कॉटन (रिपब्लिकन-आर्क) द्वारा इंटेल के बोर्ड को एक पत्र भेजे जाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें टैन के कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना से जुड़ी चीनी कंपनियों के साथ कथित संबंधों को लेकर चिंता जताई गई थी। कॉटन ने विशेष रूप से चिप्स अधिनियम के तहत इंटेल को प्राप्त 8 बिलियन डॉलर के अनुदान का मुद्दा उठाया।

ट्रंप के बयान के बाद इंटेल के शेयरों में भारी गिरावट आई और एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार शेयर लगभग 5% नीचे आ गए। इस पत्र में चीनी कंपनियों से संबंधों को लेकर चिंता जताई गई थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना से जुड़ी हैं। टैन मार्च में इंटेल के सीईओ पद पर आए थे। हालाँकि, इंटेल ने अपनी फ़ैक्टरी निर्माण योजनाओं में कटौती की भी घोषणा की।

दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन के सह-संस्थापक गॉर्डन मूर ने इसकी स्थापना की थी। रसायन और भौतिकी में पीएचडी मूर ने 1968 में इंटेल शुरू करने में मदद करने से तीन साल पहले एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी जिसे बाद में ‘मूर का नियम’ घोषित कर दिया गया। मूर ने कंप्यूटर चिप के संबंध में कहा था कि इंटिग्रेटेड सर्किट (आईसी) की क्षमता और जटिलता हर साल दोगुनी होती जाएगी।

