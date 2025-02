Union Budget 2025: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख रुपये की सालाना कमाई में कोई टैक्स नहीं

Highlights निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा वित्त मंत्री ने कहा, मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है सीतारमण ने कहा कि इन सबसे "मध्यम वर्ग पर कर का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा"

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर नए रिजीम की घोषणा कर दी है। जिसमें मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की सालाना कमाई में कोई टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। उन्होंने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।" अपने बजटीय भाषण में यह बड़ी घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, "मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।"

मानक कटौती सहित 12.75 लाख रुपये तक। सीतारमण ने कर स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की (केवल नई व्यवस्था के लिए लागू)। संशोधित स्लैब के तहत, 8 से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर कर 10 प्रतिशत होगा। 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये के बीच यह 15 प्रतिशत होगा। 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच यह 20 प्रतिशत होगा। 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच यह 25 प्रतिशत होगा। 25 लाख रुपये से ऊपर और 25 लाख रुपये तक की आय पर यह 30 प्रतिशत होगा। सीतारमण ने कहा कि इन सबसे "मध्यम वर्ग पर कर का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा"।

