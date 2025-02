Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल करेंगी पेश

Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करेंगी। यह विधेयक करदाताओं की सुविधा बढ़ाने पर केंद्रित सरकार के दशक भर के प्रयासों को प्रतिबिंबित करेगा। उन्होंने कर विभाग के "पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो" के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिससे सरकार अनुपालन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन देती है। निर्मला सीतारमण ने कहा, "करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा और मुकदमेबाजी कम होगी।"

#UnionBudget2025 | "I propose to introduce the New Income Tax Bill next week," says FM Nirmala Sitharaman in Parliament pic.twitter.com/yfHIjzyMxu