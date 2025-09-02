12000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद 80 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन में 4.5 से सात प्रतिशत की वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी टीसीएस की घोषणा
कंपनी ने करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद 80 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की खबर आई है।
मुंबईः देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी टीसीएस ने अपने अधिकतर कर्मचारियों के वेतन में 4.5 से सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। टाटा समूह की इस कंपनी ने सोमवार देर शाम से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि पत्र भेजना शुरू कर दिया है और यह वेतन वृद्धि सितंबर से लागू होगी। कंपनी को इस संबंध में भेजे गए ईमेल को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। गौरतलब है कि कंपनी ने करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा के बाद 80 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की खबर आई है।
मीडिया की कुछ खबरों के अनुसार, वेतन वृद्धि के पात्र अधिकतर कर्मचारी पदानुक्रम के निचले से मध्य स्तर के हैं। सूत्रों ने बताया कि अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी 10 प्रतिशत से अधिक की वेतन वृद्धि दी गई है। कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही की आय में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर में मामूली वृद्धि दर्ज की थी, जो 13.8 प्रतिशत थी।