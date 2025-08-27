Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर आज शेयर बाजार खुले या बंद? जानें ट्रेडिंग होगी या नहीं
By अंजली चौहान | Updated: August 27, 2025 10:46 IST2025-08-27T10:45:25+5:302025-08-27T10:46:47+5:30
Ganesh Chaturthi 2025: आरबीआई अवकाश कैलेंडर के अनुसार, बुधवार, 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के लिए कुछ क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे।
Ganesh Chaturthi 2025: आज 27 अगस्त 2025 के दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे या खुले इसे लेकर कई लोग कन्फ्यूज है। क्योंकि आज से दस दिवसीय गणेश चतुर्थी के त्योहार की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में राजकीय अवकाश है, जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों का मुख्यालय स्थित है। ऐसे में आज शेयर मार्केट बंद रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को कारोबारी सत्र का अंत एनएसई के निफ्टी 50 इंडेक्स के 255.70 अंक या 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,712.05 पर हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 849.37 अंक या 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,786.54 पर बंद हुआ।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रवार अवकाश कैलेंडर के अनुसार, गणेश चतुर्थी के पहले दिन बुधवार, 27 अगस्त को भारत के कुछ हिस्सों में बैंक भी बंद रहे।
मंगलवार को शेयर बाज़ार में आई गिरावट का कारण डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने के मसौदा नोटिस जारी करने के बाद व्यापक बिकवाली का दबाव था। यह टैरिफ़ बुधवार से लागू हो गया।
रियल्टी, फार्मा, बैंकिंग और धातु शेयरों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जबकि FMCG शेयरों ने मामूली बढ़त के साथ किसी तरह अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश की। सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मास्युटिकल सबसे ज़्यादा 3.40 प्रतिशत नीचे रही। यह गिरावट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवाओं की कीमतों में 1,400 से 1,500 प्रतिशत तक की कटौती के सुझाव की खबरों के बाद आई।
शेयर बाजार की छुट्टियाँ 2025
गणेश चतुर्थी 2025 के बाद, इस साल शेयर बाजार में पाँच और छुट्टियाँ होंगी। तीन अक्टूबर में और एक-एक नवंबर और दिसंबर में होंगी। पूरी सूची इस प्रकार है:
महात्मा गांधी जयंती / दशहरा: 2 अक्टूबर, 2025
दिवाली लक्ष्मी पूजन: 21 अक्टूबर, 2025
दिवाली बलिप्रतिपदा: 22 अक्टूबर, 2025
प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव: 5 नवंबर, 2025
क्रिसमस: 25 दिसंबर, 2025
हालाँकि 21 अक्टूबर, 2025 दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए व्यापारिक अवकाश है, फिर भी हर साल की तरह, एक्सचेंज इस अवसर पर एक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे, जो उत्सव की भावना के अनुरूप समृद्धि और नए आगमन का प्रतीक है। समय की घोषणा बाद में एक परिपत्र के माध्यम से की जाएगी।