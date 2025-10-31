Highlights Stock Market Today: सेंसेक्स 466 अंक फिसला, निफ्टी 25750 के नीचे बंद...

Stock Market Today: निजी बैंकों के शेयरों में बिकवाली और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच शुक्रवार को स्थानीय बाजार लगातार दूसरे दिन नुकसान में रहे। सेंसेक्स लगभग 466 अंक गिर गया जबकि निफ्टी में 156 अंकों की गिरावट रही। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 465.75 अंक यानी 0.55 प्रतिशत टूटकर 83,938.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 498.8 अंक गिरकर 83,905.66 अंक तक आ गया था। इसके 25 शेयरों में गिरावट और पांच शेयरों में तेजी रही। एनएसई का 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 25,722.10 पर आ गया। विश्लेषकों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कंपनियों के मिलेजुले नतीजे और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों पर स्पष्टता की कमी ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। सेंसेक्स की कंपनियों में इटर्नल, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, ट्रेंट और एचडीएफसी बैंक में उल्लेखनीय गिरावट हुई।

हालांकि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी और भारतीय स्टेट बैंक बढ़त के साथ बंद हुए। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''उतार-चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय शेयर बाजार अंत में गिरकर बंद हुए। निवेशकों ने कॉरपोरेट आय के मिलेजुले नतीजों और सतर्क वैश्विक धारण के बीच मुनाफावसूली की।'' बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.55 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 0.40 प्रतिशत की गिरावट हुई। क्षेत्रवार सूचकांकों में उपयोगिता खंड में 1.28 प्रतिशत, धातु में 1.15 प्रतिशत, बिजली में 1.03 प्रतिशत, सेवाओं में 0.91 प्रतिशत, जिंस में 0.90 प्रतिशत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 0.70 प्रतिशत और वित्तीय सेवाओं में 0.69 प्रतिशत की गिरावट हुई। दूसरी ओर ऊर्जा, औद्योगिक, पूंजीगत वस्तुएं और तेल एवं गैस में बढ़त हुई। बीएसई में सूचीबद्ध कुल 2,370 शेयरों में गिरावट रही जबकि 1,784 शेयर बढ़कर बंद हुए और 155 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, ''अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के बाद वैश्विक सतर्कता बढ़ने से कारोबार सुस्त रहा।

इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशों की बेरुखी ने भी बाजार की धारणा को कमजोर किया।'' साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में 273.17 अंक यानी 0.32 प्रतिशत और निफ्टी में 73.05 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्केई बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लाल निशान में रहे। यूरोप के बाजार दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को गिरकर बंद हुए थे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत गिरकर 64.80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 3,077.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) ने 2,469.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

