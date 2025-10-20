Stock Market Updates: दिवाली के दिन बाजार में बहार, सेंसेक्स 550 अंक ऊपर, निफ्टी 25,875 के करीब, आरआईएल, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई टॉप गेनर

Highlights Stock Market Updates: Stock Market Updates: Stock Market Updates:

मुंबईः सेंसेक्स 585.35 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 84,537.54 पर और निफ्टी 179.70 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 25,889.55 पर बंद हुआ। लगभग 1845 शेयरों में तेजी, 1695 शेयरों में गिरावट और 184 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में तेजी और विदेशी निवेशकों की लिवाली के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। वैश्विक बाजारों में जोरदार तेजी से भी स्थानीय बाजारों को समर्थन मिला। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 216.35 अंक बढ़कर 25,875 पर था।

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस और बजाज फिनसर्व में उल्लेखनीय बढ़त हुई। दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट और टाटा स्टील लाल निशान में थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 308.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.36 प्रतिशत गिरकर 61.07 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। विदेशी निवेशकों की लिवाली और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे बढ़कर एक महीने के उच्च स्तर 87.88 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में तेज बढ़त ने भी रुपये की धारणा को मजबूत किया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 87.94 पर मजबूत खुला और शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में रहा। इस दौरान रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.95 के निचले स्तर और 87.88 के ऊपरी स्तर को छुआ। खबर लिखे जाने तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.88 पर था, जो पिछले बंद भाव से 14 पैसे अधिक है।

रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.02 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत बढ़कर 98.45 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.31 प्रतिशत गिरकर 61.10 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

