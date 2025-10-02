Stock Market Holiday, October 2: क्या गांधी जयंती और दशहरा पर शेयर बाजार रहेंगे बंद? जानें NSE और BSE पर कारोबार होगा या नहीं
By अंजली चौहान | Updated: October 2, 2025 07:20 IST2025-10-02T07:19:13+5:302025-10-02T07:20:10+5:30
Stock Market Holiday, October 2: क्या आज, 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर शेयर बाज़ार खुला रहेगा? क्या NSE और BSE पर कारोबार होगा या छुट्टी के कारण बाज़ार बंद रहेंगे? विवरण जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।
Stock Market Holiday, October 2: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सहित भारतीय शेयर बाज़ार आज, गुरुवार, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर बंद रहेंगे। इस दिन, इक्विटी, डेरिवेटिव या प्रतिभूति उधार और उधार (एसएलबी) क्षेत्रों में कोई कारोबार नहीं होगा, जिससे शेयर बाज़ार की सामान्य गतिविधियाँ रुक जाएँगी।
यह सब कल, 1 अक्टूबर को हुए कारोबारी सत्र के बाद हुआ है, जब मुख्य सूचकांक लगभग एक प्रतिशत चढ़े थे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने और 'तटस्थ' नीतिगत रुख बनाए रखने के फैसले से शेयर बाजार में यह तेज बढ़त देखने को मिली।
3 अक्टूबर को कारोबार फिर से शुरू होगा
बाजार में कारोबार शुक्रवार, 3 अक्टूबर को फिर से शुरू होगा, क्योंकि निवेशक आरबीआई की हालिया मौद्रिक नीति के नतीजों के बाद वैश्विक संकेतों और घरेलू घटनाक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बीएसई की वेबसाइट (bseindia.com) के अनुसार, गुरुवार को कारोबार बंद रहेगा।
2025 में शेयर बाजार की आगामी छुट्टियां
2 अक्टूबर के बाद, अगली बाजार छुट्टियां 21 अक्टूबर (दिवाली और लक्ष्मी पूजन) और 22 अक्टूबर (दिवाली और बलिप्रतिपदा) को निर्धारित हैं।
इसके बाद, 5 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर भी बाजार बंद रहेंगे।
पिछले दिन का बाजार का हाल
रिजर्व बैंक के नीतिगत फैसले का निवेशकों द्वारा स्वागत किए जाने के बाद, शेयर बाजार में आठ दिनों की गिरावट के बाद बुधवार को तेजी देखी गई।
सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836 पर बंद हुआ।
निफ्टी बैंक इंडेक्स 712.10 अंक या 1.30 प्रतिशत चढ़कर 55,347.95 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.89 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
शीर्ष लाभ और हानि वाले
सेंसेक्स के शेयरों में 22 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और सन फार्मा शीर्ष लाभ में रहे, जबकि एसबीआई, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील प्रमुख रूप से पिछड़े रहे।
निफ्टी 50 पर, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, अदानी एंटरप्राइजेज और सन फार्मा के नेतृत्व में 37 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। गिरावट वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और मारुति सुजुकी शीर्ष हानि वाले शेयरों में शामिल रहे।