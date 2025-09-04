Share Market Today: GST की दरों में बदलाव से बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 900 अंक उछला, निफ्टी में दिखी हरियाली

Share Market Today: सेंसेक्स और निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स में करीब 900 अंक का उछाल आया। जीएसटी परिषद के माल एवं सेवा कर व्यवस्था में पूर्ण बदलाव को मंजूरी दिए जाने के बाद निवेशकों में उत्साह है।

जीएसटी परिषद ने स्लैब को पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित करने को मंजूरी दे दी है जो 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगा। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 888.96 अंक की बढ़त के साथ 81,456.67 अंक और एनएसई निफ्टी 265.7 अंक चढ़कर 24,980.75 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में सबसे अधिक 7.50 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर भी लाभ में रहे। इटर्नल, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एचसीएल टेक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जबकि जापान का निक्की 225 फायदे में रहे जबकि चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे।

अमेरिकी बाजार बुधवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.22 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,666.46 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,495.33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

