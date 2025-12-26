वैश्विक बाजारों की उथल-पुथल के बीच Zest AMC का दमदार प्रदर्शन, 2024 में 72.4% ऑडिटेड रिटर्न के साथ?

Highlights सीमित और सोच-समझकर लिया गया जोखिम ही लंबी अवधि में बेहतर नतीजे देता है। अंतिम नियंत्रण हमेशा मानव विवेक और अनुभव के पास रहता है।

नई दिल्लीः साल 2024 वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। युद्ध जैसे भू-राजनीतिक हालात, महंगाई का दबाव और तेजी से बदलती आर्थिक नीतियों ने निवेशकों की परीक्षा ली। इसी अनिश्चित माहौल में Zest Asset Management Company (Zest AMC) ने अपने अनुशासित और जोखिम-संतुलित निवेश मॉडल के जरिए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 72.4% का ऑडिटेड नेट रिटर्न हासिल किया है। Zest AMC के संस्थापक Agast Mishra, जो एक जाने-माने डिस्क्रेशनरी इंडेक्स ट्रेडर हैं, ने यह साबित किया कि आक्रामक ट्रेडिंग नहीं, बल्कि सही समय पर सीमित और सोच-समझकर लिया गया जोखिम ही लंबी अवधि में बेहतर नतीजे देता है।

हर वक्त बाजार में रहने की सोच से अलग रास्ता

Zest AMC की रणनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी हर समय बाजार में बने रहने के बजाय सेलेक्टिव ट्रेडिंग को प्राथमिकता देती है। स्पष्ट रिस्क लिमिट, नियंत्रित ड्रॉडाउन और कैपिटल प्रिज़र्वेशन पर फोकस के चलते कंपनी ने अस्थिर बाजारों में भी स्थिर रिटर्न देने में सफलता पाई।

टेक्नोलॉजी और अनुभव का संतुलन

कंपनी की निवेश प्रक्रिया मीन रिवर्ज़न, वोलैटिलिटी एनालिसिस और पेशेंस-बेस्ड एग्जीक्यूशन पर आधारित है। एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड रिस्क ट्रिगर्स फैसलों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण हमेशा मानव विवेक और अनुभव के पास रहता है।

तीन देशों में ऑपरेशन, एक जैसी पारदर्शिता

Zest AMC की मौजूदगी दुबई, सिंगापुर और सेंट लूसिया जैसे प्रमुख फाइनेंशियल हब्स में है। मल्टी-ज्यूरिस्डिक्शनल ऑपरेशंस के बावजूद कंपनी की पहचान उसकी रैडिकल ट्रांसपेरेंसी है। निवेशकों को रीयल-टाइम परफॉर्मेंस डेटा, ट्रेड लॉजिक और नियमित मार्केट अपडेट्स दिए जाते हैं।

निवेशकों को जागरूक बनाना भी लक्ष्य

Zest AMC केवल रिटर्न तक सीमित नहीं है। कंपनी निवेशकों को बाजार की वोलैटिलिटी, लिक्विडिटी साइकल और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन के बारे में भी शिक्षित करती है, ताकि भावनाओं के बजाय डेटा और प्रक्रिया के आधार पर फैसले लिए जा सकें।

Agast Mishra का स्पष्ट विज़न

Agast Mishra का मानना है, “मार्केट में अराजकता हमेशा रहेगी, लेकिन अनुशासन, संरचना और स्पष्ट नियमों के जरिए उसी अराजकता में अवसर खोजे जा सकते हैं।”

इंडेक्स इन्वेस्टिंग में नया भरोसा

अनुशासन, पारदर्शिता और कैपिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ Zest AMC आज ग्लोबल इंडेक्स इन्वेस्टिंग में एक भरोसेमंद नाम के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का मॉडल भविष्य में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की दिशा और सोच दोनों को बदल सकता है।

