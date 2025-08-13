Share Market Updates: सेंसेक्स 80563 अंक और निफ्टी 24599 अंक बढ़ा, शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में आई तेजी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 10:39 IST2025-08-13T10:39:11+5:302025-08-13T10:39:33+5:30
Share Market Updates: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 118.11 अंक चढ़कर 82,509.83 पर पहुंचा; निफ्टी 33.3 अंक बढ़कर 25,137.55 पर।
Share Market Updates: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 327.79 अंक चढ़कर 80,563.38 अंक पर और एनएसई निफ्टी 112.15 अंक की बढ़त के साथ 24,599.55 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, इटर्नल (पूर्व में जोमैटो) और इन्फोसिस के शेयर में तेजी रही।
Sensex climbs 66.28 points to 80,670.36 in early trade; Nifty up 42.85 points to 24,627.90 pic.twitter.com/JswM33pzV9— Press Trust of India (@PTI_News) August 12, 2025
मारुति, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में रहे। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66.16 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,398.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।