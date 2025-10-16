Share Market Today: धनतेरस से पहले शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स, निफ्टी में तेजी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 16, 2025
Share Market Today: वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। शुरुआती सौदों के दौरान विदेशी पूंजी प्रवाह ने भी बाजार में आशावाद को बढ़ावा दिया। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 407.67 अंक चढ़कर 83,013.10 अंक पर और एनएसई निफ्टी 104 अंक की बढ़त के साथ 25,427.55 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से एक्सिस बैंक के शेयर में तीन प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
अदाणी पोर्ट्स, टाइटन, इटर्नल, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर भी मुनाफे में रहे। हालांकि, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और सन फार्मा के शेयर नुकसान में रहे। एशियाई बाजारों मेंदक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और शंघाई का एसएसई कम्पोजिट फायदे में जबकि हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में रहा।
अमेरिकी बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.38 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 68.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 4,650.08 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।