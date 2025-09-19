Share Market Today: शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 264 अंक टूटा; जानें निफ्टी का हाल

Share Market Today: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 264.36 अंक गिरकर 82,749.60 पर आ गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 65 अंक टूटकर 25,358.60 पर था।

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक में कमजोरी आई। दूसरी ओर अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टुब्रो और एनटीपीसी में बढ़त थी। सुबह के कारोबार में अदाणी समूह के सभी शेयरों में तेजी रही। उद्योगपति गौतम अदाणी को राहत देते हुए बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को उनके और अदाणी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया।

समूह के शेयरों में अदाणी टोटल गैस 13.27 प्रतिशत, अदाणी पावर 8.89 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी 5.45 प्रतिशत और अदाणी एंटरप्राइजेज 5.23 प्रतिशत चढ़े। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड 0.15 प्रतिशत गिरकर 67.34 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 366.69 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Web Title: Share Market Today Stock markets fall in early trade Sensex falls 264 points Know Nifty condition