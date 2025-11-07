Share Market Today: शेयर बाजार खुलते ही लुढ़का, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम

Share Market Today: विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख से शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 631.93 अंक की गिरावट के साथ 82,679.08 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 184.55 अंक फिसलकर 25,325.15 अंक पर रहा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति के शेयर सबसे अधिक गिरावट में रहे।

आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल और पावर ग्रिड के शेयर में तेजी रही। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त में रहे जबकि चीन के एसएसई कम्पोजिट में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.57 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,263.21 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,283.91 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

Web Title: Share Market Today Stock market fell as soon as it opened Sensex-Nifty crashed