Share Market Today: शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 80670 तो निफ्टी में तेजी; जानें वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 12, 2025 10:32 IST2025-08-12T10:31:28+5:302025-08-12T10:32:02+5:30
Share Market Today: मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 में तेजी दर्ज की गई, जो व्यापक एशियाई बाजारों के रुझान को उलट था, क्योंकि निवेशकों की नजर जुलाई की घरेलू मुद्रास्फीति के आंकड़ों और एक प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर थी, जो निकट भविष्य में ब्याज दर की उम्मीदों का मार्गदर्शन कर सकती है।
Share Market Today: आईटी शेयरों में खरीदारी और एशियाई बाजारों में मजबूती के रुख से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 66.28 अंक चढ़कर 80,670.36 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 42.85 अंक बढ़कर 24,627.90 पर था।
खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 205.95 अंक बढ़कर 80,807.55 पर और निफ्टी 59 अंक बढ़कर 24,643.20 पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा स्टील में उल्लेखनीय बढ़त हुई। दूसरी ओर इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लाल निशान में थे।
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.33 प्रतिशत बढ़कर 66.85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,202.65 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।