Share Market Today: गिरावट के साथ शुरू हुआ कारोबार, सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 3, 2025 10:55 IST2025-10-03T10:54:40+5:302025-10-03T10:55:16+5:30
Share Market Today: विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,605.20 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
Share Market Today: विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 299.17 अंक फिसलकर 80,684.14 अंक पर और एनएसई निफ्टी 76.75 अंक टूटकर 24,759.55 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे।
वहीं टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में बढ़त दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट तथा हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे।
अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.49 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,605.20 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,916.14 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर बृहस्पतिवार को शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, सर्राफा बाजार और जिंस बाजार बंद थे।