Share Market Today: 7 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में रौनक लौटी, निफ्टी-सेंसेक्स में बढ़त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 30, 2025 11:48 IST2025-09-30T11:47:37+5:302025-09-30T11:48:31+5:30

Share Market Today: दक्षिण कोरिया का कॉस्पी हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

Share Market Today: घरेलू शेयर बाजारोंसेंसेक्स और निफ्टी में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही पिछले सात कारोबारी सत्र से जारी गिरावट का सिलसिला टूटा। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 312.88 अंक चढ़कर 80,677.82 अंक पर और एनएसई निफ्टी 96.9 अंक की बढ़त के साथ 24,731.80 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लाभ में रहे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो और ट्रेंट के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स में पिछले सात कारोबारी सत्र में 2,649.02 अंक या 3.19 प्रतिशत और निफ्टी 788.7 में अंक या 3.10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में शंघाई का एसएसई कम्पोजिट फायदे में रहा जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्की 225 नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.79 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.43 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,831.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,845.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 

