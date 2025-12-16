Share Market Today: वैश्विक दबाव हावी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

Share Market Today: विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और कमजोर वैश्विक बाजार रुझानों से निवेशकों की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 363.92 अंक टूटकर 84,849.44 अंक पर और एनएसई निफ्टी 106.65 अंक फिसलकर 25,920.65 अंक पर आ गया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इटर्नल, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाइटन के शेयर फायदे में रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225, चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.23 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,468.32 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,792.25 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

