Share Market Today: सुबह बाजार खुलते ही शेयर मार्केट डाउन, सेंसेक्स, निफ्टी बेहाल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 8, 2025 11:08 IST2025-08-08T11:07:25+5:302025-08-08T11:08:34+5:30

Share Market Today: अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मिलेजुले रुख के साथ बंद हुए थे।

Share Market Today As soon as the market opened in the morning, the stock market was down Sensex and Nifty were in trouble | Share Market Today: सुबह बाजार खुलते ही शेयर मार्केट डाउन, सेंसेक्स, निफ्टी बेहाल

Share Market Today: सुबह बाजार खुलते ही शेयर मार्केट डाउन, सेंसेक्स, निफ्टी बेहाल

Share Market Today:  विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और अमेरिकी शुल्क संबंधी चिंताओं के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 242.24 अंक की गिरावट के साथ 80,381.02 अंक पर और एनएसई निफ्टी 54.85 अंक फिसलकर 24,541.30 अंक पर आ गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारती एयरटेल, इन्फोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल (पूर्व जोमैटो), एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर नुकसान में रहे।

हालांकि, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर में तेजी दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे जबकि हांगकांग का हैंगसेंग तथा दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मिलेजुले रुख के साथ बंद हुए थे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.69 प्रतिशत फिसलकर 66.42 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,997.19 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने पिछले कारोबारी सत्र में 10,864.04 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। 

Web Title: Share Market Today As soon as the market opened in the morning, the stock market was down Sensex and Nifty were in trouble

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :share marketSensexshare bazarशेयर बाजारसेंसेक्सनिफ्टी