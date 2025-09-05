IPO Kiaasa: अब निवेशकों के लिए खुल रहा दरवाज़ा, SEBI ने दी मंज़ूरी 

आधुनिक और पारंपरिक परिधानों का बेहतरीन मिश्रण तथा किफायती दाम पर उच्च गुणवत्ता, इस ब्रांड की सफलता का मूल मंत्र रहा है। अब यही भरोसा और विकास इसे पूंजी बाज़ार में उतार रहा है।

नई दिल्लीः एथनिक वियर में महिलाओं की पहली पसंद बन चुके किआसा (Kiaasa) ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने किआसा के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंज़ूरी दे दी है। यह कदम न केवल कंपनी की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि निवेशकों के लिए भी नए अवसर लेकर आया है।

एथनिक वियर से IPO तक का सफ़र

मेट्रो और टियर-2 शहरों में एथनिक वियर का पर्याय बन चुका किआसा, पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आधुनिक और पारंपरिक परिधानों का बेहतरीन मिश्रण तथा किफायती दाम पर उच्च गुणवत्ता, इस ब्रांड की सफलता का मूल मंत्र रहा है। अब यही भरोसा और विकास इसे पूंजी बाज़ार में उतार रहा है।

निवेशकों के लिए क्यों है खास मौका

किआसा के पिछले 9 महीनों के प्रदर्शन ने बाज़ार विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है।

कंपनी की तेज़ी से बढ़ती बिक्री और लगातार विस्तार करते स्टोर नेटवर्क इसकी मजबूत नींव को दिखाते हैं।

ब्रांड की लोकप्रियता खासकर मेट्रो शहरों की युवा और कामकाजी महिलाओं में, भविष्य की स्थिरता का संकेत देती है।

IPO से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल स्टोर्स के विस्तार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत करने और सप्लाई चेन सुधारने में किया जाएगा।

प्रबंधन का दृष्टिकोण

किआसा के प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश ने कहा, "IPO हमारे लिए केवल वित्तीय कदम नहीं है, बल्कि हमारे ब्रांड की पारदर्शिता और विश्वास की दिशा में भी एक नया अध्याय है। हमें गर्व है कि हमारे कपड़े न केवल महिलाओं की फैशन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि निवेशकों के लिए भी मूल्य निर्माण का माध्यम बनेंगे।"

आगे की राह

SEBI की मंजूरी के बाद अब किआसा के IPO की लॉन्चिंग का इंतज़ार है। मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि यह IPO फैशन और रिटेल सेक्टर में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। गुणवत्ता, स्टाइल और किफायती दाम के सफल फॉर्मूले के साथ किआसा अब पूंजी बाज़ार में भी अपनी मजबूत छाप छोड़ने के लिए तैयार है।

