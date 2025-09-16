Upcoming IPO: 19 सितंबर को सात्विक ग्रीन एनर्जी ला रही न्यू IPO, 442-465 रुपये का होगा प्राइस रेंज

September 16, 2025

Upcoming IPO: एंकर निवेशक 18 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे।

Upcoming IPO: 19 सितंबर को सात्विक ग्रीन एनर्जी ला रही न्यू IPO, 442-465 रुपये का होगा प्राइस रेंज

Upcoming IPO: सौर पैनल विनिर्माता सात्विक ग्रीन एनर्जी ने अपने 900 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 442 से 465 रुपये प्रति शेयर तय किया है। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन लगभग 5,910 करोड़ रुपये है। हरियाणा स्थित इस कंपनी का आईपीओ 19 सितंबर को खुलकर 23 सितंबर को बंद होगा।

एक सार्वजनिक घोषणा के अनुसार, एंकर निवेशक 18 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। कंपनी आईपीओ के तहत 700 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी और प्रवर्तकों द्वारा 200 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाई जाएगी।

नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त 477.23 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में ओडिशा के गोपालपुर औद्योगिक पार्क में चार गीगावाट क्षमता का सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जाएगा। 166.44 करोड़ रुपये की राशि अनुषंगी कंपनियों में डाली जाएगी जिससे वे अपने कर्ज का भुगतान कर सकें। 

