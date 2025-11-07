Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, तीन पैसे टूटकर 88.66 प्रति डॉलर पर पहुंचा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 10:15 IST2025-11-07T10:13:34+5:302025-11-07T10:15:13+5:30
Rupee vs Dollar: घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 610.92 अंक या 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,700.09 अंक पर और निफ्टी 169.50 अंक या 0.66 प्रतिशत फिसलकर 25,340.20 अंक पर आ गया।
Rupee vs Dollar: अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तीन पैसे टूटकर 88.66 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.61 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती सौदों के बाद डॉलर के मुकाबले 88.66 पर आ गया जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को डॉलर के मुकाबले 88.66 पर बंद हुआ था।
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.66 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 610.92 अंक या 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,700.09 अंक पर और निफ्टी 169.50 अंक या 0.66 प्रतिशत फिसलकर 25,340.20 अंक पर आ गया।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.62 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,263.21 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।