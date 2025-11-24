Rupee vs Dollar: रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरा रुपया, 49 पैसे बढ़कर 89.17 प्रति डॉलर पर पहुंचा

Rupee vs Dollar: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरकर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 49 पैसे की बढ़त के साथ 89.17 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रुपया, डॉलर के मुकाबले 89.46 पर खुला। फिर 89.17 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 49 पैसे की बढ़त के दर्शाता है। स्थानीय एवं वैश्विक शेयर बाजारों में व्यापक बिकवाली दबाव और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की भारी मांग के कारण शुक्रवार को रुपया 98 पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 89.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 100.18 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 218.44 अंक चढ़कर 85,450.36 अंक पर और निफ्टी 69.4 अंक की बढ़त के साथ 26,137.55 अंक पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.50 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,766.05 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Rupee vs Dollar Rupee recovers from record low rises 49 paise to 89.17 per dollar