Rupee vs Dollar: रुपया ने दिखाई ताकत, डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की बढ़त के साथ 87.20 प्रति डॉलर पर

Rupee vs Dollar: रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 19 पैसे की बढ़त के साथ 87.20 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित व्यापक कर सुधारों के बाद घरेलू शेयर बाजारों में हाल में आई तेजी से रुपया मौजूदा स्तर पर मजबूत बना हुआ है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.24 पर खुला और फिर 87.20 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 19 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.39 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.21 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 203.44 अंक चढ़कर 81,477.19 अंक पर और निफ्टी 53.4 अंक की बढ़त के साथ 24,930.35 अंक पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.44 प्रतिशत फिसलकर 66.31 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को लिवाल रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 550.85 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

विदेशी मुद्रा बाज़ार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करती है:

विदेशी निवेश: अगर भारत में विदेशी निवेश बढ़ता है, तो रुपये की मांग भी बढ़ती है।

कच्चे तेल की कीमतें: भारत को ज़्यादातर कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। अगर इसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमज़ोर होता है।

वैश्विक आर्थिक हालात: दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियां भी रुपये की कीमत पर असर डालती हैं।

यह ध्यान रखें कि रुपये की विनिमय दर लगातार बदलती रहती है। बाज़ार बंद होने पर आखिरी कीमत अलग हो सकती है।

