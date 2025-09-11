Rupee vs Dollar: रुपया की कमजोरी बरकरार, पांच पैसे टूटकर 88.16 प्रति डॉलर पर पहुंचा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2025 10:25 IST2025-09-11T10:24:39+5:302025-09-11T10:25:39+5:30
Rupee vs Dollar: निकट भविष्य में यह 87.50-88.40 प्रति डॉलर के सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।
Rupee vs Dollar: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में रुपया पांच पैसे टूटकर 88.16 प्रति डॉलर पर आ गया। बाजार भागीदारों को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के संकेतों का बेसब्री से इंतजार हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत से रुपये में मजबूती आई है और निकट भविष्य में यह 87.50-88.40 प्रति डॉलर के सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.11 पर खुलने के बाद नीचे आ गया। बाद में यह 88.16 प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बुधवार को रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ा उबरकर चार पैसे की बढ़त के साथ 88.11 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
पिछले कुछ सत्रों में भारतीय रुपया सीमित दायरे में रहा है और 88.20 और 87.95 के ऊपरी स्तर को पार नहीं कर पाया है, क्योंकि बाजार की नजर शुल्क मुद्दे पर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत पर है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत बढ़कर 97.82 पर पहुंच गया।
वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 153.82 अंक चढ़कर 81,578.97 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 34.15 अंक बढ़कर 25,007.25 अंक पर कारोबार कर रहा था।