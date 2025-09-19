Rupee vs Dollar: रुपया में आई गिरावट, डॉलर के मुकाबले सात पैसे घटकर 88.27 पर पहुंचा

Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सात पैसे गिरकर 88.27 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर की व्यापक मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली के चलते रुपये पर दबाव बना। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में सुधार ने घरेलू मुद्रा की तेजी को सीमित कर दिया। इसके अलावा, भारत पर अमेरिकी शुल्क को लेकर चिंताओं ने निवेशकों की भावनाओं को और कमजोर किया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 88.22 पर खुला और फिर गिरावट के साथ 88.27 के निचले स्तर पर आ गया। इस तरह रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले सात पैसे कमजोर हुआ। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 88.20 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत गिरकर 97.34 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.38 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

