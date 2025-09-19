Rupee vs Dollar: रुपया में आई गिरावट, डॉलर के मुकाबले सात पैसे घटकर 88.27 पर पहुंचा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 10:59 IST2025-09-19T10:58:53+5:302025-09-19T10:59:03+5:30

Rupee vs Dollar: रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 88.20 पर बंद हुआ था।

Rupee vs Dollar Rupee falls 7 paise to 88.27 against US dollar in early trade | Rupee vs Dollar: रुपया में आई गिरावट, डॉलर के मुकाबले सात पैसे घटकर 88.27 पर पहुंचा

Rupee vs Dollar: रुपया में आई गिरावट, डॉलर के मुकाबले सात पैसे घटकर 88.27 पर पहुंचा

Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सात पैसे गिरकर 88.27 पर आ गया। अमेरिकी डॉलर की व्यापक मजबूती और घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली के चलते रुपये पर दबाव बना। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में सुधार ने घरेलू मुद्रा की तेजी को सीमित कर दिया। इसके अलावा, भारत पर अमेरिकी शुल्क को लेकर चिंताओं ने निवेशकों की भावनाओं को और कमजोर किया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 88.22 पर खुला और फिर गिरावट के साथ 88.27 के निचले स्तर पर आ गया। इस तरह रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले सात पैसे कमजोर हुआ। रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 88.20 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत गिरकर 97.34 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67.38 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। 

Web Title: Rupee vs Dollar Rupee falls 7 paise to 88.27 against US dollar in early trade

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :DollarIndian Rupeeshare bazarBusinessडॉलरभारतीय रुपयाशेयर बाजारबिजनेस