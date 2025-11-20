Rupee vs Dollar: रुपया डॉलर के मुकाबले कहां खड़ा है? रुपया 18 पैसे टूटकर 88.66 प्रति डॉलर पर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 20, 2025 11:01 IST2025-11-20T10:58:49+5:302025-11-20T11:01:38+5:30
Rupee vs Dollar: घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 284.49 अंक चढ़कर 85,470.96 अंक पर और निफ्टी 83.35 अंक की बढ़त के साथ 26,136 अंक पर पहुंच गया।
Rupee vs Dollar: रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 18 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.66 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दिसंबर में रेपो दर में कटौती न करने का संकेत देने के बाद डॉलर में तेजी आई है और यह 100 के स्तर के पार पहुंच गया। इससे घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.63 प्रति डॉलर पर खुला। फिर लुढ़कर डॉलर के मुकाबले 88.66 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की गिरावट दर्शाता है।
रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.48 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 100.25 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 284.49 अंक चढ़कर 85,470.96 अंक पर और निफ्टी 83.35 अंक की बढ़त के साथ 26,136 अंक पर पहुंच गया।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 63.69 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,580.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।