Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर, शुरुआती कारोबार में 21 पैसे टूटकर 88.43 प्रति डॉलर पर पहुंचा

Rupee vs Dollar: रुपया बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में 21 पैसे टूटकर 88.43 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी फेडरल के रातोंरात ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती के बावजूद डॉलर सूचकांक बढ़कर 99.05 और 10 वर्षीय प्रतिफल 4.07 प्रतिशत पर पहुंच गया जिससे घरेलू मुद्रा दबाव में रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.37 पर खुला। फिर 88.43 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की गिरावट दर्शाता है।

रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.22 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक मजबूत होकर 99.06 पर रहा। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 297.96 अंक फिसलकर 84,699.17 अंक पर और निफ्टी 90.05 अंक की गिरावट के साथ 25,963.85 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.75 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,540.16 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Rupee vs Dollar Indian rupee weakens against dollar falls 21 paise to 88.43 per dollar in early trade