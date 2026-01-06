Rupee vs Dollar: मजबूत हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले 18 पैसे बढ़ा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 6, 2026 10:25 IST2026-01-06T10:25:03+5:302026-01-06T10:25:20+5:30

Rupee vs Dollar: सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 431.95 अंक टूटकर 85,007.67 अंक पर जबकि निफ्टी 105.6 अंक फिसलकर 26,144.70 अंक पर पहुंच गया।

Rupee rises 18 paise to 90.12 per dollar in early trade | Rupee vs Dollar: मजबूत हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले 18 पैसे बढ़ा

Rupee vs Dollar: मजबूत हुआ रुपया, डॉलर के मुकाबले 18 पैसे बढ़ा

Rupee vs Dollar:  रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 18 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.12 पर पहुंच गया। डॉलर में कमजोरी और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घरेलू मुद्रा को बल मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर शुल्क संबंधी टिप्पणियों, विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में लगातार कमजोर माहौल ने हालांकि रुपये की तेजी को सीमित किया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.22 पर खुला। फिर 90.12 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 18 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया सोमवार को लगातार चौथे सत्र में कमजोर बना रहा था। भू-राजनीतिक अनिश्चितता में वृद्धि से अमेरिकी डॉलर में मजबूती के बीच यह 10 पैसे टूटकर 90.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.21 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 431.95 अंक टूटकर 85,007.67 अंक पर जबकि निफ्टी 105.6 अंक फिसलकर 26,144.70 अंक पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61.57 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 36.25 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

Web Title: Rupee rises 18 paise to 90.12 per dollar in early trade

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :DollarIndian Rupeeडॉलरभारतीय रुपया