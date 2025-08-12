Rupee vs Dollar: शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 87.65 पर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 12, 2025 11:50 IST2025-08-12T11:49:11+5:302025-08-12T11:50:15+5:30
Rupee vs Dollar: रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट के साथ 87.75 पर बंद हुआ था।
Rupee vs Dollar: घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे बढ़कर 87.65 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क के मुद्दे पर अनिश्चितता के बीच कुल मिलाकर नकारात्मक रुख रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि निवेशक अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों से पहले इंतजार करने की स्थिति में हैं और 15 अगस्त को होने वाली अमेरिका-रूस वार्ता से संकेतों का भी उन्हें इंतजार हैं।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.70 पर खुला और फिर 87.65 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट के साथ 87.75 पर बंद हुआ था।
इस बीच, वायदा कारोबार में ब्रेंट क्रूड का भाव 0.33 प्रतिशत बढ़कर 66.85 डॉलर प्रति बैरल पर था। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति बताने वाला डॉलर सूचकांक 0.03 प्रतिशत गिरकर 98.49 पर आ गया।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,202.65 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।