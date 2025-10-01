Rupee vs Dollar: रुपया शुरुआती कारोबार में पांच पैसे की बढ़त के साथ 88.75 प्रति डॉलर पर

Rupee vs Dollar: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे की बढ़त के साथ 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.79 पर खुला। फिर 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त दर्शाता है।

रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.80 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.84 पर आ गया।

घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 142.63 अंक की बढ़त के साथ 80,410.25 अंक पर जबकि निफ्टी 50.75 अंक चढ़कर 24,661.85 अंक पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66.13 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,327.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

Web Title: Rupee gains 5 paise to 88.75 per dollar in early trade