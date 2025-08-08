Rupee vs Dollar: रुपया डाउन, डॉलर के मुकाबले पांच पैसे टूटकर 87.63 पर पहुंचा

August 8, 2025

Rupee vs Dollar: रुपया शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार करते हुए पांच पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.63 पर आ गया। व्यापार अनिश्चितता और मजबूत अमेरिकी डॉलर के मद्देनजर रुपये पर दबाव अब भी कायम है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इसे 87.95 के स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी स्थानीय मुद्रा को नीचे की ओर धकेल रही है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, 87.56 प्रति डॉलर पर खुला। फिर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.63 के निचले स्तर को छू गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले पांच पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया बृहस्पतिवार को 14 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.58 पर बंद हुआ।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.13 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार 242.24 अंक की गिरावट के साथ 80,381.02 अंक पर और निफ्टी 54.85 अंक फिसलकर 24,541.30 अंक पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत फिसलकर 66.32 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बृहस्पतिवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,997.19 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

