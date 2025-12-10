Rupee vs Dollar: रुपये में गिरावट जारी, डॉलर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर 90.07 पर पहुंचा

Rupee vs Dollar:विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि सभी की निगाहें अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर टिकी होंगी जिससे आने वाले दिनों में रुपये को कुछ मजबूती मिल सकती है।

Rupee vs Dollar:  रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 20 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.07 पर आ गया। आयातकों की ओर से डॉलर की मांग, शुल्क संबंधी चिंताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले को लेकर बाजार की आशंकाओं के दबाव के कारण रुपया कमजोर हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि सभी की निगाहें अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर टिकी होंगी जिससे आने वाले दिनों में रुपये को कुछ मजबूती मिल सकती है।

भारत और अमेरिका 10 दिसंबर से यहां प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर तीन दिवसीय वार्ता शुरू करेंगे। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.00 पर खुला। फिर कमजोर होकर 90.07 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 20 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.87 पर बंद हुआ था।

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.23 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 134.71 अंक चढ़कर 84,800.99 अंक पर जबकि निफ्टी 41.50 अंक की बढ़त के साथ 25,881.15 अंक पर रहा।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.06 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,760.08 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। 

