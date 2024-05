Rules Change From 1 June 2024: आधार कार्ड अपडेट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस नियम तक, 1 जून से बदल रहे हैं, ऐसे करें चेक

Highlights Rules Change From 1 June 2024: 1 जून को देश में आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। Rules Change From 1 June 2024: देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। Rules Change From 1 June 2024: बदलावों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा।

Rules Change From 1 June 2024: देश में 7 चरण में मतदान हो रहा है और 4 जून को मतगणना है। अभी तक 6 चरण के लिए वोट पड़ गए हैं और अंतिम वोटिंग एक जून 2024 को होगा। इस बीच एक जून को कई बदलाव हो रहा है। बैंक और कहीं भी जानें से पहले जरूर चेक कर लें। जून की शुरुआत में आधार कार्ड अपडेट करना होगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पहले दिन अपडेट होता है और कीमत में चेंज होता है। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम आदि से संबंधित कई बदलाव आएंगे। बदलावों का हमारे दैनिक जीवन पर असर पड़ने की संभावना है और हमारे घरेलू बजट में भी वृद्धि हो सकती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून, 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की। व्यक्ति सरकारी आरटीओ के बजाय निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों पर ड्राइविंग परीक्षण दे सकेंगे और ये केंद्र परीक्षण कर सकते हैं और प्रमाणन जारी कर सकते हैं। आधार कार्ड , बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक से जुड़े नियम शामिल हैं।

1- एलपीजी सिलेंडर की कीमतः

तेल कंपनियां अपने मासिक मूल्य संशोधन एक तारीख को करती है। 1 जून को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को होता है। कंपनियों ने मई में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए थे और ऐसी संभावना है कि वे कमर्शियल सिलेंडर के दाम और भी कम कर सकती हैं।

2- नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमः

देश में एक जून से ट्रैफिक के नियमों में बदलाव हो रहे हैं। दरअसल, 1 जून 2024 से ड्राइविंग स्कूल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जाते है। उनमें भी ड्राइविंग टेस्ट हो सकेंगे। अभी तक ये टेस्ट सिर्फ RTO की तरफ से जारी सरकारी सेंटर में ही होते थे। अब प्राइवेट इंस्टिट्यूट में भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा और उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि यह टेस्ट प्रक्रिया केवल उन प्राइवेट इंस्टिट्यूट में होगा, जिन्हें RTO की तरफ से मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र का नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है, तो फिर उस पर 25000 रुपये का जुर्माना तो लगेगा ही, बल्कि 25 साल तक लाइसेंस भी इश्यू नहीं किया जाएगा।

3- एयर टर्बाइन फ्यूल में चेंजः

ATF यानी एयर टर्बाइन फ्यूल और CNG-PNG के रेट्स में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। LPG Cylinder की कीमतों में बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल और सीएनजी-पीएनजी के दाम भी संशोधित करती हैं। पहली तारीख को इनकी नई कीमतें भी सामने आ सकती हैं। अप्रैल महीने में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी।

1 जून 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड का नियम बदलने जा रहा है। एसबीआई कार्ड के मुताबिक, जून 2024 से कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होंगे। स्टेट बैंक के AURUM, SBI Card ELITE, SBI Card ELITE Advantage और SBI Card Pulse, SimplyCLICK SBI Card, SimplyCLICK Advantage SBI Card और SBI Card PRIME समेत अन्य कार्ड शामिल हैं।

5- आधार कार्ड बदलावः

जून की 14 तारीख से लागू होगा। दरअसल, UIDAI ने Aadhaar Card को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 14 जून कर दिया था और इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में अब इसके और बढ़ाए जाने की संभावना कम है। फ्री में अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड होल्डर्स के पास कुछ ही दिन का समय बचा है। आधार केंद्र में जाकर अपडेट करवाने पर 50 रुपये प्रति अपडेट चार्ज देना होगा।

6- बैंक हॉलीडेः

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार जून में बैंक 10 दिन बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार और राजा संक्रांति और ईद-उल-अधा सहित महीने की अन्य छुट्टियां शामिल हैं। तो अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना हो...तो हॉलीडे वाली लिस्ट चेक करके हीं बैंक जाएं।

