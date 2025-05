Rising Northeast Investors Summit 2025: 10 साल में 100000 करोड़ रुपये का निवेश?, गौतम अदाणी बोले- हरित ऊर्जा, सड़क निर्माण और पूर्वोत्तर में डिजिटल पर करेंगे खर्च

Highlights पूर्वोत्तर राज्यों में समूह ने अभी तक एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तीन महीने पहले, असम में हमने 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था। पहाड़ियों और घाटियों में, भारत की विकास गाथा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

Rising Northeast Investors Summit 2025: उद्योगपति गौतम अदाणी ने हरित ऊर्जा, सड़क निर्माण एवं पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए अगले 10 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की शुक्रवार को प्रतिबद्धता जतायी और कहा कि उनका समूह पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है। इससे पहले समूह ने असम में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की फरवरी में घोषणा की थी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में समूह ने अभी तक एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

#WATCH | Delhi: At the 'Rising Northeast Investors Summit', Adani Group Chairperson Gautam Adani says, "Three months ago in Assam, we pledged an investment of Rs 50,000 crore. Today, once again humbled and inspired by your leadership, I announce that Adani Group will invest… pic.twitter.com/YEGmJGUmhG — ANI (@ANI) May 23, 2025

#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi addresses the 'Rising Northeast Investors Summit' pic.twitter.com/b0nYBZaY9f— ANI (@ANI) May 23, 2025

अदाणी समूह के प्रमुख ने ‘राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट’ में कहा कि उनके समूह की पहल स्थानीय नौकरियों, स्थानीय उद्यमशीलता तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में अदाणी ने कहा, ‘‘ तीन महीने पहले, असम में हमने 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था।

आज एक बार फिर, आपके नेतृत्व से प्रेरित होकर मैं घोषणा करता हूं कि अदाणी समूह अगले 10 वर्ष में पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।’’ यह निवेश स्मार्ट-मीटर, हाइड्रो पंप स्टोरेज, विद्युत पारेषण, सड़क एवं राजमार्ग, डिजिटल बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स के साथ ही ‘स्किलिंग एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर’ के माध्यम से क्षमता-निर्माण सहित हरित ऊर्जा का विस्तार करेगा।

#WATCH | Delhi | At the inauguration of the 'Rising Northeast Investors Summit', Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "The region which was considered as the last door to development, PM Modi turned it into the first entrance to India... The conceptualisation of Viksit… pic.twitter.com/cIcE5UTEjh — ANI (@ANI) May 23, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘ हालांकि बुनियादी ढांचे से अधिक, हम लोगों में निवेश करेंगे। प्रत्येक पहल स्थानीय नौकरियों, स्थानीय उद्यमिता और सामुदायिक जुड़ाव को प्राथमिकता देगी। विकसित भारत 2047 इसी के बारे में है। ’’ अदाणी ने कहा कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और घाटियों में, भारत की विकास गाथा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

#WATCH | Delhi | Union Minister Jyotiraditya Scindia felicitated Prime Minister Narendra Modi with an orchid bouquet in a basket made by northeastern bamboo and a Rising Northeast Investors Summit memento during the inauguration of 'Rising Northeast Investors Summit' pic.twitter.com/H9YxKBcGzd — ANI (@ANI) May 23, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसी कहानी जो विविधता, लचीलापन और अप्रयुक्त क्षमता में निहित है। यह क्षेत्र अब हमारे सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक वादों और रणनीतिक दिशा का एक स्रोत है।’’ उन्होंने कहा ‘‘ जब आपने कहा, ‘एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट’ (पूर्व के लिए काम करें, तेजी से काम करें, प्राथमिकता से काम करें) तो आपने पूर्वोत्तर को राह दिखाई।’’

अडाणी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की 65 व्यक्तिगत यात्राओं, 2014 के बाद से 6.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश, सड़क संपर्क को 16,000 किलोमीटर तक दोगुना करने तथा हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना करने से परिलक्षित होता है। उद्योगपति ने कहा, ‘‘ यह सिर्फ नीति नहीं है। यह आपके व्यापक विचारों को दर्शाता है। यह आपके विश्वास तंत्र को दर्शाता है।

यह ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र में आपके विश्वास को दर्शाता है।’’ अदाणी ने प्रधानमंत्री के लिए कहा, ‘‘ हम आपके दृष्टिकोण के अनुरूप आगे बढेंगे।’’ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने कहा, ‘‘ हम आपके लोगों का हाथ थामे रहेंगे।’’ पूर्वोत्तर के मंत्रियों के लिए उन्होंने कहा, ‘‘ हम आपके मिशन को प्रतिध्वनित करेंगे।’’ अदाणी ने कहा, ‘‘ पूर्वोत्तर के हमारे भाइयों और बहनों के लिए, हम अदाणी समूह में आपके सपनों, आपकी गरिमा और आपके भाग्य के साथ खड़े रहेंगे।’’ =

