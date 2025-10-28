भारतीय रिजर्व बैंकः सितंबर, 2025 तक स्वर्ण भंडार 880.18 टन, 25.45 टन की वृद्धि

Highlights विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा मार्च, 2025 के अंत तक 11.70 प्रतिशत था। बढ़कर सितंबर, 2025 के अंत तक लगभग 13.92 प्रतिशत हो गया है। सितंबर, 2025 के अंत तक 700.09 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार सितंबर, 2025 तक पिछले 12 महीनों में 25.45 टन बढ़कर 880 टन हो गया है। केंद्रीय बैंक का स्वर्ण भंडार सितंबर, 2024 के अंत में 854.73 टन था और यह बढ़कर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत में 880.18 टन हो गया। इसमें 25.45 टन की वृद्धि हुई। आरबीआई ने अप्रैल-सितंबर, 2025 के विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा, ‘‘सितंबर, 2025 के अंत तक रिजर्व बैंक के पास 880.18 टन सोना था, जिसमें से 575.82 टन घरेलू स्तर पर था।’’

मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक, 290.37 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के पास सुरक्षित रखा गया है, जबकि 13.99 टन सोना जमा के रूप में रखा गया है। मूल्य (अमेरिकी डॉलर) के संदर्भ में कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा मार्च, 2025 के अंत तक 11.70 प्रतिशत था।

और यह बढ़कर सितंबर, 2025 के अंत तक लगभग 13.92 प्रतिशत हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर, 2024 के अंत तक 705.78 अरब अमेरिकी डॉलर था और यह घटकर सितंबर, 2025 के अंत तक 700.09 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया।

Web Title: Reserve Bank of India Gold reserves 880-18 tonnes by September 2025, an increase of 25-45 tonnes