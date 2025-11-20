रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और कंपनियों पर शिकंजा, करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 20, 2025 11:23 IST2025-11-20T11:22:59+5:302025-11-20T11:23:08+5:30
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। अधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने पहले इस मामले में 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। देश के विभिन्न भागों में स्थित संपत्तियों के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम कुर्की का यह नया आदेश जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि अनुमान है कि नवीनतम आदेश के तहत 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है।