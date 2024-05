RBI ने ब्रिटेन से भारत ट्रांसफर किया 100 टन सोना, जानें क्या है इसका मतलब?

Highlights भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना अपनी घरेलू तिजोरियों में स्थानांतरित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक भी आने वाले महीनों में इतनी ही मात्रा में सोना देश में लाएगा। भारत में स्थानांतरण लॉजिस्टिक कारणों और विविध भंडारण के लिए था।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना अपनी घरेलू तिजोरियों में स्थानांतरित कर दिया है। यह कम से कम 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इस पैमाने पर कीमती पीली धातु को स्थानीय स्तर पर रखे गए स्टॉक में जोड़ा गया है। न्यूज18 ने टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से यह जानकारी साझा की।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय केंद्रीय बैंक भी आने वाले महीनों में इतनी ही मात्रा में सोना देश में लाएगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्थानांतरण लॉजिस्टिक कारणों और विविध भंडारण के लिए था। मार्च 2024 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास 822.10 टन सोना था, जिसमें से 408.31 टन सोना घरेलू स्तर पर था।

वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं, जिसे अक्सर मुद्रा की अस्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने सोने को भारत ले जाने का फैसला किया क्योंकि विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नए नोट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली तिमाही (Q1-CY24 / Q4-FY24) में 19 टन सोना खरीदा।

यह पूरे 2023 में खरीदे गए 16 टन सोने को बौना कर देता है। आरबीआई ने कैलेंडर वर्ष 2018 में सोना खरीदना शुरू किया था। इससे पहले उसने 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 200 टन सोना खरीदा था।

जाने-माने अर्थशास्त्री संजीव सान्याल, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी हैं, ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जब कोई नहीं देख रहा था, आरबीआई ने अपना 100 टन सोने का भंडार ब्रिटेन से भारत वापस स्थानांतरित कर दिया है। अधिकांश देश अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड या ऐसे किसी स्थान की तिजोरियों में रखते हैं और विशेषाधिकार के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं।"

For those of my generation, the shipping out of gold in 1990-91 was moment of failure that we will never forget. This is why this shipping back of gold has a special meaning pic.twitter.com/ufMCjHFSMH