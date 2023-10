Rabi Crops for 2024-25: किसान को दी सौगात!, 6 रबी फसल पर इतना बढ़ गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहां चेक कीजिए

Highlights महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने को मंजूरी दी। 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है।

Rabi Crops for 2024-25: केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल सत्र 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मसूर की फसल पर भी बढ़ोतरी की गई है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रबी की 6 फसलों के MSP को निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। तिलहन और सरसों में MSP में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। महंगाई भत्ता(DA) और पेंशनरों के महंगाई राहत(DR) में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है।

रेलवे विभाग के नॉन गजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर दिया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गिगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है।

5 गिगावॉट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रेड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी... इस परियोजना की कुल लागत का 40% केंद्रीय अनुदान से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 60% की व्यवस्था पावर ग्रेड करेगा।

