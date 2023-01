Pradhan Mantri Swanidhi Yojana: रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे उद्यमियों और पशुपालकों को 2500 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे, जानें फायदा

Highlights मुद्रा योजना और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के तहत वितरित किए गए। पशुपालकों को कम-से-कम 68 करोड़ रुपये के ऋण दिए जा रहे हैं। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों से कर्ज लेने का आग्रह किया।

Pradhan Mantri Swanidhi Yojana: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे उद्यमियों और पशुपालकों को 2,500 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी मौजूद थे। ये कर्ज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना और पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के तहत वितरित किए गए।

सीतारमण ने यहां दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कर्ज की गारंटी खुद प्रधानमंत्री ने दी है, इसलिए किसी को भी गारंटी के लिए कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को कम-से-कम 68 करोड़ रुपये के ऋण दिए जा रहे हैं।

Kota, Rajasthan | Today over 2,000 people will get loans under PM SVANidhi. In this scheme, you don't need to submit any document as a guarantee as PM Modi has given the guarantee. Around 3700 people incl women will get Mudra loans today & Rs 40 Cr has been sanctioned for it: FM pic.twitter.com/AA2Bc4fVHc