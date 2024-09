PPF-SCSS-SSY-Post Office schemes interest rates: मोदी सरकार का ऐलान?, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र पर ब्याज दर की घोषणा, ऐसे करें चेक

Highlights PPF-SCSS-SSY-Post Office schemes interest rates: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर पहले की तरह 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। PPF-SCSS-SSY-Post Office schemes interest rates: तीन साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। PPF-SCSS-SSY-Post Office schemes interest rates: किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी।

PPF-SCSS-SSY-Post Office schemes interest rates: मोदी सरकार ने एक अक्टूबर से शुरू तीसरी तिमाही के लिए पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस तरह सरकार ने तीन तिमाहियों से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए कुछ योजनाओं की दरों में बदलाव किया गया था। वित्त मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (एक अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2024 तक) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें दूसरी तिमाही (एक जुलाई से 30 सितंबर, 2024 तक) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी।’’ अधिसूचना के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर पहले की तरह 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।

Govt keeps interest rates unchanged on small savings schemes for third quarter starting October 1: Statement