डाकघर की धमाकेदार पेशकश, छोटी बचत से मिलेगा लाखों का फायदा, जानें स्कीम के बारे में

Post Office Special Scheme: आज के समय में सेविंग करना बहुत जरूरी है। बढ़ती महंगाई और समय के बदलाव के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो आम इन्वेस्टर ऐसी स्कीम की ओर रुख कर रहे हैं जो सुरक्षित और स्टेबल रिटर्न देती हैं। खासकर जो लोग अपने भविष्य के लिए रिस्क-फ्री फंड बनाना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम एक मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन बन रही है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड है, जिससे इसमें इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सुरक्षित है। तो, आइए समझते हैं कि आप RD स्कीम में इन्वेस्ट करके ₹21 लाख का फंड कैसे बना सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस RD की खास बात यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है। आप हर महीने सिर्फ ₹100 से अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मंथली अमाउंट बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि यह स्कीम छोटे, मीडियम और बड़े, सभी साइज़ के इन्वेस्टर के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो रही है।

6.7% इंटरेस्ट रेट और हर तीन महीने में कंपाउंडिंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ने में मदद मिलती है

अभी, पोस्ट ऑफिस RD लगभग 6.7% सालाना इंटरेस्ट रेट देते हैं, जो हर तीन महीने में कंपाउंडिंग के आधार पर बढ़ता है। इसी कंपाउंडिंग से इन्वेस्टर का छोटा मंथली इन्वेस्टमेंट पांच साल में एक बड़ा फंड बन जाता है।

उदाहरण के लिए:

अगर कोई हर महीने ₹30,000 जमा करता है,

5 साल में कुल इन्वेस्टमेंट = ₹343,091

इस पर 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा

मैच्योरिटी अमाउंट = लगभग ₹2143,091 का फंड

साफ है, सिर्फ रेगुलर डिपॉजिट ही आपके पैसे को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ने देते हैं, जिससे 5 साल बाद एक मजबूत फंड बनता है।

डिपॉजिट पर लोन की सुविधा

पोस्ट ऑफिस RD का एक बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टर जरूरत पड़ने पर अपने डिपॉजिट पर लोन भी ले सकते हैं। यह सुविधा इमरजेंसी में बहुत काम आती है, क्योंकि RD तोड़े बिना कैश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए सही है जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बीच में पैसे की ज़रूरत होती है।

टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं—सेक्शन 80C के तहत छूट।

पोस्ट ऑफिस RD स्कीम न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करती है।

इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती है।

यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो टैक्स बचाने के साथ-साथ सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं।

लंबे समय के लक्ष्यों के लिए बेहतरीन स्कीम

पोस्ट ऑफिस RD स्कीम:

बच्चों की पढ़ाई

भविष्य की शादी

रिटायरमेंट प्लानिंग

इमरजेंसी फंड

घर खरीदने की तैयारी

यह बड़े और लंबे समय के फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए बहुत अच्छी है।

रेगुलर तौर पर किए गए छोटे डिपॉजिट समय के साथ एक बड़ी रकम बन सकते हैं।

आसान अकाउंट खोलना—सभी के लिए आसान

इस स्कीम के तहत अकाउंट खोलना बहुत आसान है।

आप अपने सबसे पास के पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर ये चीज़ें दे सकते हैं:

आधार कार्ड

PAN कार्ड

2 फोटो

आप अपना RD अकाउंट कम से कम ₹100 के शुरुआती डिपॉज़िट से खोल सकते हैं। उसके बाद, मंथली ऑटो-डिपॉज़िट यह पक्का करते हैं कि पूरा इन्वेस्टमेंट बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

