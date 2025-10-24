Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें इन्वेस्ट, 3 साल बाद मिलेगा मोटा रिटर्न

Post Office Scheme: आज के दौर में, जब शेयर बाजार की अस्थिरता लोगों को जोखिम मुक्त निवेश की तलाश के लिए प्रेरित कर रही है, तब पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम, जिसे आम भाषा में पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी कहा जाता है, निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है। यह सरकारी योजना न केवल 1 साल से लेकर 5 साल तक की अलग-अलग अवधि के लिए निवेश का मौका देती है, बल्कि इसमें 7.5% तक का आकर्षक और गारंटीड रिटर्न भी मिलता है।

दरअसल, डाकघर की सावधि जमा (टीडी) योजना उन निवेशकों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित और स्वस्थ रिटर्न चाहते हैं। अगर आप इस योजना में 3 साल के लिए ₹100,000 का निवेश करते हैं, तो आपको परिपक्वता पर कुल ₹123,508 का रिटर्न मिलेगा, यानी आपके खाते में ब्याज के रूप में ₹23,508 जुड़ जाएँगे।

यह योजना न केवल वरिष्ठ निवेशकों के लिए, बल्कि आम छोटे निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें न्यूनतम निवेश राशि केवल ₹1,000 है और निवेश की कोई सीमा नहीं है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह 5 साल की FD पर 7.5% सालाना ब्याज देती है, जो किसी सामान्य बैंक FD से काफी ज़्यादा है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बैंक आमतौर पर यह ब्याज दर केवल वरिष्ठ नागरिकों को ही देते हैं, जबकि डाकघर सभी निवेशकों के लिए यह दर प्रदान करता है।

आप डाकघर सावधि जमा योजना के तहत एकल या संयुक्त खाता खोल सकते हैं। संयुक्त खाते में अधिकतम तीन लोगों को जोड़ा जा सकता है। यह एक बड़ा पारिवारिक कोष बनाने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा, यह योजना भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है।

निवेशक अपनी धनराशि को 1 से 5 साल के बीच किसी भी अवधि के लिए सावधि जमा योजना में जमा कर सकते हैं। ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है और वार्षिक भुगतान किया जाता है। यदि निवेशक परिपक्वता अवधि से पहले अपनी जमा राशि निकालना चाहते हैं, तो छह महीने बाद समयपूर्व निकासी की सुविधा उपलब्ध है।

इसलिए, डाकघर सावधि जमा योजना न केवल एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, बल्कि निवेशकों को बैंक FD की तुलना में बेहतर रिटर्न भी प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए भी आदर्श है जो छोटे निवेश से शुरुआत करना चाहते हैं और धीरे-धीरे अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं।

इस योजना को चुनकर आप अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा कर सकते हैं और सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्प अस्थिर हों।

मुख्य विशेषताएँ:

अवधि: आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में से किसी भी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं।

न्यूनतम निवेश: आप कम से कम ₹1,000 से शुरुआत कर सकते हैं।

अधिकतम निवेश: इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ब्याज दर: ब्याज दरें आपके चुने हुए अवधि पर निर्भर करती हैं और तिमाही आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। (वर्तमान में, यह आमतौर पर 6.9% से 7.5% प्रति वर्ष के बीच है, जिसमें 5 साल की TD पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है)।

ब्याज का भुगतान: ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है, लेकिन इसका भुगतान सालाना किया जाता है।

सुरक्षा: यह एक सरकारी योजना है, इसलिए आपके पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है।

खाता खोलना: आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं।

टैक्स लाभ :

5 साल की टाइम डिपॉजिट (TD) में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।

1, 2 और 3 साल की TD पर टैक्स लाभ नहीं मिलता है।

समय से पहले निकासी:

खाता खोलने के 6 महीने से पहले निकासी की अनुमति नहीं है।

6 महीने के बाद, समय से पहले निकासी करने पर अर्जित ब्याज पर कुछ कटौती लागू होती है।

Web Title: Post Office Scheme Invest in this scheme of post office you will get huge returns after 3 years